Viergever reageert op ‘kutkakkerlakken’-video: ‘Momentje van stomheid’

Ajax won woensdagavond op eenvoudige wijze van stadsgenoot De Dijk (1-4) in de KNVB Beker. Na afloop heerste er tevredenheid bij de ploeg van Marcel Keizer. Ook Nick Viergever, die aanvoerder was vanwege het ontbreken van Joël Veltman, was blij met de winst, maar ging na afloop van het duel ook kort in op de commotie die is ontstaan rond zijn persoon.

Na de overwinning tegen Feyenoord afgelopen zondag in De Kuip (1-4) ging Viergever zijn boekje te buiten. "Het zijn maar kutkakkerlakken", scandeerde de Ajax-verdediger, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Een video van de zingende Viergever belandde op internet. Ajax liet in een verklaring aan AT5 weten dat de club het gedrag van de verdediger afkeurt: "Nick Viergever heeft dit inderdaad geroepen."

"Wij keuren dit uiteraard af en zullen dit met hem bespreken. Nick heeft al laten weten dat hij er spijt van heeft", aldus Ajax. Tegenover FOX Sports reageert Viergever woensdagavond voor het eerst op het filmpje, opgenomen vlak na De Klassieker: "Ja, stom. Dat was een momentje van stomheid. We hebben sorry gezegd. Daar wil ik het nu bij laten."