‘Ik heb hier de kans gekregen om me te bewijzen, toen het bij Ajax minder ging’

Stefano Denswil verruilde Ajax in januari 2015 voor Club Brugge. In Belgë heeft de verdediger zich uitstekend ontwikkeld en afgelopen zomer stond hij zelfs op het punt om naar de Premier League te verkassen. Club Brugge kwam er echter niet uit met Brighton & Hove Albion, maar daar baalt Denswil niet van.

“Ik heb hier de kans gekregen om mezelf te bewijzen, toen het bij Ajax een stuk minder ging. Vandaar dat onze communicatie richting Club altijd respectvol is geweest, vanuit die dankbaarheid. Nog steeds, al zijn we nu al drie jaar later. Dat wil ik behouden”, zegt Denswil in gesprek met Het Laatste Nieuws. Om die reden heeft de verdediger zich dan ook niet bezig gehouden met een transfer, ondanks interessse van diverse clubs.

“Al sinds de interesse van AS Monaco en daarna ook nog Hamburger SV, heb ik me nooit laten afleiden en me altijd gefocust op Club. Als je je best blijft doen, komen er altijd nieuwe kansen”, vervolgt de 24-jarige verdediger. Aan dwarsliggen heeft hij dan ook niet gedacht. “Mijn houding is altijd geweest 'laat eerst de clubs er maar uitkomen'. En als dat dan niet lukt, blijf ik gewoon. Ik ben niet zo moeilijk en ik ga al zeker niet zeggen dat ik weg moét. Of zo'n ziektebriefje indienen en het laten hangen.”

"Ik leef van dag tot dag. Ik maak voor elke wedstrijd een kruisteken, omdat ik blij ben dat ik elke dag kan doen wat ik graag doe. Dat is het belangrijkste, dat ik 's morgens kan opstaan en met een goed gevoel naar de training kan gaan. Dan maakt het niet uit of ik bij Club speel of Monaco. Ik besef dat het veel slechter kan gaan in het leven", besluit Denswil, die in Brugge nog een contract tot medio 2020 heeft.