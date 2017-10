‘We zaten in de kleedkamer en de hele Amsterdam ArenA trilde’

Tussen 2009 en 2012 was Jeroen Verhoeven de tweede keeper van Ajax. De inmiddels 37-jarige doelman, die na dit seizoen stopt, treedt woensdagavond in de KNVB Beker met ASV De Dijk aan tegen zijn ex-werkgever en heeft zich voorgenomen om van de eerste tot de laatste minuut te genieten. "Na twintig jaar profvoetbal is het mooi geweest. Het lichaam is gewoon versleten", legt Verhoeven de beslissing over zijn loopbaan uit.

Verhoeven heeft elke dag last van zijn achillespezen en schouders en moet langer herstellen na een training of een wedstrijd. "Op maandagochtend moet ik bij wijze van spreken uit mijn bed worden getakeld en lig ik anderhalf uur op de bank bij de fysiotherapeut", vertelt Verhoeven in De Telegraaf. In dienst van Ajax kwam hij tot drie competitieduels en won hij twee landsdtitels en een KNVB Beker.

Het hoogtepunt is zonder meer de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2010/11. "Hoe kun je die climax verzinnen? Dat je op de laatste speeldag, op de verjaardag van Frank de Boer, tegen je directe concurrent de dertigste landstitel, de derde ster, kunt pakken. Als we hadden verloren, waren we derde geworden", memoreert Verhoeven, die de spanning nooit meer zal vergeten.

"We zaten in de kleedkamer en de hele ArenA trilde op zijn grondvesten. Toen we het veld opliepen, wisten we dat het goed zat. Die hunkering van de fans en spelers naar die derde ster was zó groot dat we niet kónden verliezen." Verhoeven hoopt een stunt, maar moet ook reëel zijn. "Als ze snel scoren, zal het een vervelende wedstrijd voor me worden. Misschien kunnen we er ons voordeel uithalen dat Ajax liever in De Kuip tegen Feyenoord speelt dan op kunstgras tegen De Dijk. En dat ze ons een beetje onderschatten."