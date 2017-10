‘Ik vraag me dan af: ‘Waarom moet ik Klaas-Jan Huntelaar eraf sturen?’’

Ajax won zondagmiddag met ruime cijfers (1-4) in een harde Klassieker van Feyenoord en over en weer werden een aantal stevige overtredingen gemaakt. Scheidsrechter Danny Makkelie deelde in totaal zes gele kaarten uit, maar hield de rode kaarten op zak. Na de wedstrijd was er het nodige commentaar op zijn functioneren, waarbij vooral gewezen werd naar een overtreding van Klaas-Jan Huntelaar op Kevin Diks.

De routinier van Ajax had al een gele kaart op zak toen hij de Feyenoord-verdediger aan zijn arm trok. Makkelie vindt echter niet dat hij de spits een tweede gele prent voor had moeten houden: “Ik vraag me dan af: ‘Waarom moet ik Klaas-Jan Huntelaar eraf sturen?’ Het is niet altijd een gele kaart als er vastgehouden wordt. Ik wil dat toch nog even uitleggen. Het is een gele kaart als je een veelbelovende aanval onderbreekt, maar hij onderbreekt zijn eigen aanval, niet die van Feyenoord.”

“Hij houdt ook niet vast waardoor hij in balbezit komt en scoort. Dat zijn de criteria waarvoor je geel geeft”, legt de arbiter uit in gesprek met Ziggo Sport. Volgens Makkelie was er dan ook sprake van een ‘normale manier’ van vasthouden, waarbij hij aangeeft dat ook niet elke handsbal meteen een gele kaart is.