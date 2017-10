Henry looft Van Dijk: ‘Dat soort jongens zijn zo veeleisend, ze houden je alert’

Virgil van Dijk is nu alweer een aantal wedstrijden terug in de basiself bij Southampton en blijft imponeren. Naar verluidt waren clubs als Liverpool, Chelsea en Manchester City afgelopen geïnteresseerd, maar the Saints wilden hem niet laten gaan. Thierry Henry vergelijkt Van Dijk met Tony Adams en Sol Campbell.

“Ik speelde bij Arsenal met twee spelers zoals Van Dijk: Tony Adams en Sol Campbell”, is Henry bij Sky Sports lovend over Van Dijk. “Dat soort jongens zijn zo veeleisend, ze houden andere spelers alert. Ze zorgen ervoor dat jij de ballen voor hen verdedigt. Gaat Van Dijk alles veranderen bij Liverpool? Nee, maar hij zorgt er ongetwijfeld voor dat de verdediging beter zal functioneren.”

Liverpool ging zondag met 4-1 onderuit op bezoek bij Tottenham Hotspur. Graeme Souness noemt Dejan Lovren de ‘zwakste link’ in het elftal van manager Jürgen Klopp. “Je bent zo sterk als je zwakste speler. Ik denk dat iedereen zou verbeteren door de komst van Van Dijk. Eén man lost niet al je problemen op, maar met Van Dijk had Liverpool niet binnen tien minuten met 2-0 achtergestaan tegen Tottenham Hotspur.”