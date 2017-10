Uitblinker Depay schittert met drieklapper bij zege Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zondagavond eenvoudig weten te winnen Troyes. De mannen van Bruno Génésio hadden in de eerste helft nog veel moeite met de middenmoter, maar in de tweede helft kwamen de bezoekers dankzij Memphis Depay op een zeer comfortabele overwinning uit: 0-5. Door de overtuigende winst meldt Lyon zich weer in de subtop van de Ligue 1, met negentien punten uit tien duels.

Bertrand Traoré wist Lyon, met Kenny Tete de hele wedstrijd op de bank, halverwege het eerste bedrijf al op voorsprong te zetten door een strakke voorzet van Fernando Marcal op waarde te schatten. Keeper Mamadou Samassa zat nog aan de poging van de ex-Ajacied, maar uiteindelijk belandde het leer toch in de goal. Daarna deed Depay van zich spreken met drie doelpunten.

Direct na rust schoot de Oranje-international na een counter in de lange hoek en liet Samassa kansloos. Na ruim een uur spelen was het wederom Depay die via de tegenstoot wist te scoren en ditmaal was de knal nog mooier dan de eerste goal. Daarna mocht Depay voor een zuivere hattrick aantekenen door een panenka uit te voeren bij een toegewezen strafschop. Mariano Díaz maakte er in blessuretijd nog 0-5 van.