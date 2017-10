Ajax klimt uit diep dal: ‘We komen echt van ver, dit is een grote stap’

Marcel Keizer wist zijn eerste Klassieker met Ajax zondagmiddag winnend af te sluiten. De Amsterdammers maakten zeker geen grootse indruk tegen Feyenoord, maar sloegen op de juiste momenten toe en verlieten De Kuip uiteindelijk met een ruime overwinning (1-4). Volgens Keizer was er weinig aan te merken op de zege en was van een geflatteerde uitslag absoluut geen sprake.

De trainer vond Ajax een prima wedstrijd spelen. "Ik vind de vier goals die we maken ook redelijk normaal gezien de kansen die we kregen", vertelde hij na afloop van het duel aan FOX Sports. Ajax wist het verschil pas in de tweede helft te maken, maar Keizer was ook tevreden over het spel van zijn ploeg voor de onderbreking. "We hadden in de rust echt een goed gevoel. Dat merkte ik aan de jongens."

Het ging er bij vlagen hard aan toe in Rotterdam. Scheidsrechter Danny Makkelie trok in totaal liefst zes gele kaarten. "Het was een intense wedstrijd", had ook de Ajax-coach gezien. "Wij zetten hoog druk en Feyenoord stond continu onder druk in eigen stadion. We waren fel vanaf het begin, dat hebben we goed gedaan."

Door de overwinning behoudt Ajax de aansluiting met PSV, dat na negen wedstrijden koploper is en een voorsprong van vijf punten geniet op de ploeg van Keizer. "We komen echt van ver. Er is van alles gebeurd en dan is deze stap wel een lekkere om vooruit te gaan. Dit is echt een grote stap. Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Wij moesten gewoon winnen vandaag en dat hebben we gedaan", besloot de oefenmeester.