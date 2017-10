Barça wil ‘gekte’ stoppen: ‘Winnen niet van clubs die landen vertegenwoordigen’

Josep Maria Bartomeu kreeg in het begin van het seizoen veel kritiek te verduren, maar sinds Barcelona na verloop van tijd de overwinningen aaneenrijgt, lijkt ook de voorzitter van de Catalanen minder in het verdomhoekje te zitten. Toch zijn er nog wel enkele kwesties waar Bartomeu zaterdag over moest uitweiden, zoals het aflopende contract van sterspeler Lionel Messi.

"Wanneer de foto van Messi met een nieuw contract er is? We moeten kalm blijven, het komt er zeker aan, vroeg of laat. Maar die foto komt, echt", aldus Bartomeu op een vergadering van de Catalaanse club. Barcelona liet bij monde van Oscar Grau al weten dat de grootmacht graag ziet dat de dertigjarige Argentijn een levenslang contract met de club aangaat.

Bartomeu verzekerde dat Barcelona de komende jaren verder gaat op de ingeslagen weg: "We vertrouwen op het La Masia-model. Het is de toekomst van Barcelona, niet alleen om onze stijl te behouden, maar ook om tegenwicht te bieden tegen de inflatie op de transfermarkt. We kunnen nooit de concurrentiestrijd winnen van clubs die landen vertegenwoordigen."

"We kunnen niet winnen van clubs met gigantisch rijke investeerders op de achtergrond, die net zoveel geld erin stoppen als ze zelf willen. Neymar is een heel duidelijk voorbeeld daarvan", doelt Bartomeu op de recordtransfer van de Braziliaan van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. "We vertrouwen op onze eigen 'productielijn' en werken met LaLiga en de UEFA samen om de gekte op de markt te stoppen."