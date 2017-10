‘Als kleine jongen droom je altijd van grote clubs, voor mij was dat United’

Timo Werner geldt momenteel als een van de grootste talenten in de Bundesliga en de spits van RB Leipzig heeft er, nadat hij vorig seizoen tot 21 doelpunten kwam, in de huidige voetbaljaargang ook alweer 6 in liggen. De 21-jarige Duitser wordt dan ook in verband gebracht met een transfer naar de grootste clubs van Europa en lijkt vooral wel wat te voelen voor een verhuizing naar de Premier League.

“Ja, zeker. Ik zou zeggen dat de Italiaanse of Franse competitie niet mijn ding is. Op dit moment zie ik mezelf daar niet spelen. Ik zou het mooi vinden om in een van de andere grote competities te spelen, niet alleen vanwege het voetbal, maar ook vanwege de steden”, vertelt hij in gesprek met Sky Sports. “Je wil natuurlijk prijzen en trofeeën winnen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren bij RB Leipzig. We werken er zeker hard voor en ik denk dat we dit seizoen kans maken in de beker en in de competitie.”

Werner heeft ook al een club in gedachten als het van een transfer naar de Premier League komt: “Als kleine jongen droom je altijd van de grootste clubs. Voor mij was dat Manchester United. Onder Sir Alex Ferguson hadden ze altijd geweldige spelers, ze wonnen altijd. Als kleine jongen heb je altijd het liefst teams die winnen. Zoiets vergeet je niet zomaar. Als het goed gaat, droom je ervan om ergens anders te spelen. Je ziet hoe je je ontwikkelt, je speelt bij het Duitse elftal, de nummer één, de wereldkampioen. Dan ga je vanzelf dromen over ergens anders spelen.”