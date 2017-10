‘Weet niet of ik een van de besten van de Eredivisie ben, dat is wel een doel’

Steven Berghuis was vorig seizoen belangrijk bij het kampioenschap van Feyenoord en de buitenspeler, die inmiddels na het betalen van 6,5 miljoen euro aan Watford nu ook echt speler van de Rotterdammers is, trekt die lijn in de huidige voetbaljaargang door. De aanvaller is met zes doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie en als het aan hem ligt komen er daar nog wel een aantal bij.

“Ik weet niet of ik al een van de beste spelers van de eredivisie ben, maar het is wel een doelstelling van me om dat te worden. En daar past toch wel een doelpuntentotaal van minimaal vijftien doelpunten bij. Een buitenspeler van Feyenoord moet dat aantal toch makkelijk kunnen halen. Het schiet al aardig op moet ik zeggen…”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Berghuis hoopt in de toekomst ook een belangrijke speler voor het Nederlands elftal te worden en wil, na een niet helemaal geslaagde periode bij the Hornets, de dingen die hij nu in de Eredvisie laat zien toch ook weer in een buitenlandse competitie tonen: “Dat is nu totaal nog niet aan de orde. Ik ben hier helemaal op mijn plek. Maar ik heb de leeftijd om nog veel ambities te hebben en ik doe er alles voor om die waar te maken.”

Feyenoord neemt het zondagmiddag op tegen aartsrivaal Ajax en Berghuis kijkt uit naar de Klassieker. Hij ziet wel dat de Rotterdammers in het verleden vaak energiek van start gingen, vervolgens veel kansen misten en Ajax er dan met de winst vandoor zagen gaan: “ Zolang wij aan het publiek laten zien dat we er echt vol voor gaan, dan kunnen ze ons niet veel kwalijk nemen. Ongeacht de uitslag.”