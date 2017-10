‘In Nederland kunnen Ajax, Feyenoord en PSV op zestig procent spelen’

Jetro Willems leek voorafgaande aan afgelopen zomer al meerdere keren te gaan vertrekken bij PSV en de linksback koos uiteindelijk voor een overstap naar Eintracht Frankfurt. Met die Adler hield hij zaterdag het Borussia Dortmund van Peter Bosz op een 2-2 gelijkspel en de linksback was na afloop niet ontevreden over het resultaat.

“Dortmund is titelkandidaat en moet, maar wij hebben het aardig gedaan”, analyseerde hij na de wedstrijd bij FOX Sports. Willems maakt de afgelopen weken indruk in de Bundesliga als aanvallende back, maar denkt zelf dat het beter kan. Dat is ook de reden dat hij naar een grotere competitie is getrokken en met Niko Kovac heeft hij een coach gevonden die hem iedere dag opnieuw probeert te triggeren.

De verschillen met de Nederlandse Eredivisie heeft Willems in zijn eerste maanden in Duitsland al wel ervaren: “In Nederland was Cocu voor mij een toptrainer; om mij beter te maken. Hij gaf vaak aan dat ik regelmatig speelde op zestig tot zeventig procent. Ik had daarom wat nieuws nodig. In Nederland heb je clubs als Ajax, Feyenoord en PSV die tegen kleine clubs op zestig procent kunnen spelen. Ik ben dan zo'n speler die dan denkt: ‘Dan ga ik op vijftig procent spelen.’ Hier kan dat niet. Het is ongelooflijk; er zijn gewoon geen kleine clubs.”

Willems kwam in het verleden tot 22 interlands voor het Nederlands elftal, maar de laatste keer dat hij bij de selectie van Oranje zat is inmiddels alweer ruim een jaar geleden. Of zijn goede spel bij Eintracht Frankfurt hem in de nabije toekomst opnieuw een uitnodiging op gaat leveren, durft hij dan ook niet te zeggen: “Ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Ik blijf gas geven om elke dag beter te worden.”