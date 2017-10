‘Mijn baby was met de telefoon aan het spelen en likete je comment ’

West Ham United kent een bijzonder moeizame start aan het nieuwe seizoen. Het team van Slaven Bilic leed vrijdagavond een 0-3 thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion en staat met acht punten uit negen duels maar net boven de rode streep, op doelsaldo. De positie van Bilic aan het roer van the Hammers staat dan ook hevig onder druk.

West Ham gaf in de zomer veel geld uit aan de komst van spelers als Javier Hernández en Marko Arnautovic, en haalde bovendien Joe Hart op huurbasis van Manchester City. De fans denken met weemoed aan de zevende plaats in 2015/16 of zelfs de elfde plaats van afgelopen seizoen, al zijn de verschillen nog minimaal.

De hashtag #BilicOut was vrijdagavond en zaterdagochtend trending topic in Engeland en helemaal na een like van Angelo Ogbonna. De verdediger likete een comment waaraan deze hashtag was gekoppeld en dat bleef niet opopgemerkt. Ogbonna kwam al snel met een verklaring. "Ik likete de publicatie van West Ham. Niet jouw comment. Omdat je comment stom is. Mijn baby was met de telefoon aan het spelen en likete je comment. Dus wees niet al te blij."

De reactie van Ogbonna zorgde voor hilariteit bij de digitale voetbalfan, die het maar een slap excuus vonden. De volgende wedstrijd van West Ham is midweeks tegen Tottenham Hotspur, in het kader van de EFL Cup.