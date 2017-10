Miljoenenaankoop van Kluivert maakt weergaloos doelpunt in LaLiga

Valencia is voor de zesde achtereenvolgende keer in de competitie ongeslagen gebleven in een thuiswedstrijd tegen Sevilla. De formatie van Marcelino was zaterdagavond met 4-0 te sterk voor de nummer vijf van LaLiga en staat zelf met 21 punten op de tweede plaats. De achterstand op Barcelona bedraagt één punt, maar de koploper komt later op de avond nog in actie tegen Málaga.

Patrick Kluivert was begin dit jaar nog directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain en in die functie haalde hij Gonçalo Guedes in de winter naar het Prinsenpark. Benfica ontving minimaal 30 en maximaal 37 miljoen euro voor de rechtsbuiten, maar verder dan één assist in dertien wedstrijden kwam de twintigjarige Portugees niet. Hij liet zich voor het lopende seizoen verhuren aan Valencia en daar laat hij zien wat hij kan, zo ook zaterdagavond.

😍GENIETEN! 😍 Patrick Kluivert haalde Gonçalo Guedes voor 30 miljoen euro naar PSG - Paris Saint-Germain, maar daar wist de Portugees geen indruk te maken. Op huurbasis bij Valencia CF doet hij dat wél! ⬇️ Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 21 oktober 2017

De drievoudig A-international opende twee minuten voor de pauze de score tegen Sevilla: hij werd handig vrijgespeeld door Rodrigo, pakte de nodige meters, kapte twee tegenstanders uit en hamerde via de lat binnen. Guedes maakte daarmee zijn tweede doelpunt in zeven wedstrijden voor los Che en daar gaf hij bovendien vier assists bij. Zes minuten na rust werd het duel beslist: Simone Zaza knalde uit de draai de 2-0 binnen.

Valencia, dat in februari 2012 voor het laatst in Mestalla in competitieverband van Sevilla had verloren (1-2), kwam in het laatste half uur niet meer in de problemen en liep in de slotfase via Santi Mina (op aangeven van Guedes) en Guedes (stift) zelf uit naar een riante 4-0 overwinning. Valencia, dat dit seizoen nog altijd ongeslagen is, kan zich nu richten op de bekerwedstrijd van komende dinsdag tegen Real Zaragoza.