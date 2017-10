‘Dit is pas het begin voor Keizer, ik zie hem ook bondscoach worden’

Marcel Keizer volgde afgelopen zomer Peter Bosz op als trainer bij Ajax en voor de 48-jarige oefenmeester ging er zo een droom in vervulling. Pieter de Waard kent Keizer nog uit de tijd dat hij trainer was bij Telstar en vindt het knap dat de coach er in is geslaagd om zijn dromen zo na te jagen.

“Ik wist dat het een droom van Marcel was om ooit trainer van Ajax te worden. Ik noem het een dappere droom, maar Marcel heeft zijn carrière bewust gepland. Hij laat zien dat je groot moet durven denken. Ik wil ooit voorzitter van de KNVB worden, Marcel geeft mij de hoop om mijn dappere droom te vervullen”, vertelt de algemeen directeur van de club uit de Jupiler League aan de Volkskrant.

De Waard denkt dat veel mensen het ‘eng’ vinden als je zo ambitieus bent. Volgens de bestuurder is Keizer echter niet per ongeluk trainer van Ajax geworden nadat hij zich had laten zien bij Jong Ajax en zal de coach van de Amsterdammers ongeacht het resultaat van de Klassieker op zondag blijven dromen: “Ajax moet winnen, maar de dromen van Marcel blijven groots. Ik zie hem ook bondscoach worden. Dit is pas het begin.”