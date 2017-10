Keizer krijgt steun: ‘Het zou belachelijk zijn om hem weg te sturen’

Na het drama met Abdelhak Nouri heeft Marcel Keizer Foeke Booy om hulp gevraagd. Hij stond in 2005 bij FC Utrecht aan het roer toen David Di Tommaso plotseling overleed, nadat hij in zijn slaap getroffen werd door een hartaanval. “Op zo'n drama kan geen enkele trainer zich voorbereiden”, zegt Booy in gesprek met de Volkskrant.

“Marcel had vele vragen, ook bij mij kwamen pijnlijke herinneringen naar boven. Heel goed dat Marcel zich kwetsbaar durfde op te stellen, want dit leer je niet op de trainerscursus”, stelt Booy, die in zijn eigen situatie op zijn gevoel afging. “Je moet spelers vrijlaten om hun emoties te uiten en tegelijkertijd moet die knop eens om, want er moet toch weer worden gespeeld.”

“Ook bij Ajax gaat het nu weer over voetbal, Nouri zou niet anders hebben gewild”, vervolgt de oefenmeester, die zich herinnert dat het bij FC Utrecht hetzelfde ging. “Ik weet nog steeds niet hoe we de eerste wedstrijd zonder David tegen FC Groningen zijn doorgekomen. Het was zo onwerkelijk om zonder hem verder te moeten. Wij hebben nog afscheid kunnen nemen van David. Appie leeft nog en toch voelt het alsof hij er niet meer is.”

Keizer stond na de matige seizoensstart onder druk in Amsterdam. Booy vindt dat de oefenmeester door het drama rond Nouri meer krediet verdient. Volgens hem is daardoor de hele voorbereiding in duigen gevallen. “Het zou belachelijk zijn om Keizer weg te sturen. Natuurlijk heeft Ajax een dip gekend. Maar laat hem zijn werk doen.” Henk ten Cate was overigens elf jaar geleden (oktober 2006, 0-4) de laatste Ajax-trainer die zijn eerste Klassieker in Rotterdam wist te winnen.