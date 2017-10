Faber kraakt selectie: ‘Dan ga ik liever verder met jeugdspelers’

FC Groningen leed vrijdagavond voor eigen publiek een nederlaag tegen Willem II. De Tilburgers waren door een doelpunt van Fran Sol met 0-1 te sterk voor De Trots van het Noorden en Ernest Faber was na afloop kritisch op zijn spelers.

De trainer was niet te spreken over de instelling die een aantal voetballers aan de dag legde, zo vertelde hij op de persconferentie: “Ik ga liever verder met jeugdspelers die vechten, willen werken voor elkaar, die passie tonen. Spelers die wél de juiste houding hebben.” Faber bracht bij het begin van de tweede helft Amir Absalem en Ludovit Reis binnen de lijnen en die invallers lieten een goede indruk achter.

Het duo kon een nederlaag voor de huidige nummer dertien van de Eredivisie echter ook niet voorkomen. “'De teleurstelling is heel groot, en dat is onnodig”, zo wordt Faber geciteerd door RTV Noord. “Je spreekt dingen met elkaar af en laat dan maar zien dat je het met tien man kunt. Helaas was het te weinig.” FC Groningen speelde drie kwart van de wedstrijd met een man minder door een rode kaart voor Ajdin Hrustic.