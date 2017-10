‘We zijn teleurgesteld achtergebleven en het is groot feest bij de aanklager’

ADO Den Haag moet het komend weekeinde in het uitduel met VVV-Venlo stellen zonder Tom Beugelsdijk. De verdediger werd donderdag voor vier wedstrijden geschorst vanwege zijn elleboogstoot aan Pablo Mori, in het uitduel met NAC Breda van eind september. Beugelsdijk leek in eerste instantie nog vrijuit te gaan, maar nadat de aanklager betaald voetbal in beroep was gegaan tegen diens vrijspraak, volgde tot grote teleurstelling van Alfons Groenendijk alsnog een schorsing.

De ADO-trainer baalt van de gang van zaken. "Het is een lang lopende zaak geworden waarbij wij uiteindelijk teleurgesteld zijn achtergebleven en het groot feest is bij de aanklager", wordt hij geciteerd in het Algemeen Dagblad. "Voor ons heel vervelend, maar we zullen daar mee om moeten gaan. Ik ga ook niet naar buiten brengen wat ik daarvan vind, want daar schiet niemand iets mee op."

Groenendijk heeft zaterdag in Venlo ook niet de beschikking over Édouard Duplan, die vorige week met een rode kaart van het veld werd gestuurd tegen Excelsior. De Franse aanvaller ontving zijn eerste gele kaart na een luchtduel. "Ik heb het gevoel dat we toch een beetje onder een vergrootglas liggen", baalt Groenendijk. "Als je de lucht ingaat voor een duel, hou dan je ellenbogen bij je lichaam zoals het hoort. Het risico is er altijd dat je iemand raakt als je omhoog gaat. Dan kan de scheidsrechter ook besluiten om een kaart te geven. Of erop te trainen is? Je kan er elk geval over praten. Ik vind dat we daar slimmer in moeten zijn zodat we niet zo snel aan de beurt zijn bij de arbitrage."