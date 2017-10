Tevredenheid over rentree Sneijder: ‘Het was bevredigend, hij speelde prima’

Wesley Sneijder had donderdagavond voor het eerst in twee maanden weer eens een basisplaats bij OGC Nice. De middenvelder kon echter niet voorkomen dat les Aiglons met 1-3 onderuit gingen tegen Lazio. Trainer Lucien Favre was teleurgesteld over het resultaat, maar tevreden met de rentree van Sneijder.

“Hoe ik Sneijder vond spelen? Het was bevredigend. Hij speelde achter Mario Balotelli, het was heel moeilijk om ruimte te vinden. Sneijder haalde ook veel ballen op. Eigenlijk was dat niet altijd nodig, omdat we hem dan dichter bij het doel missen. Voor de rest speelde hij prima, zeker voor een duel waarin hij terugkeerde”, zegt Favre op de website van OGC Nice.

Sneijder was met een assist betrokken bij de openingstreffer van Balotelli, maar zag de wedstrijd toch kantelen in het voordeel van Lazio. Favre baalde van de persoonlijke fouten die de zege van de Italianen inleidden. “Daar betalen we cash voor. Het is heel moeilijk voor iedereen”, zegt de oefenmeester, die Dante en doelman Yoan Cardinale in de fout zag gaan bij de eerste treffer van Lazio.