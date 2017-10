PSV moet man van twee goals en drie assists in 390 minuten beteugelen

PSV heeft sinds 10 september geen enkel punt meer laten liggen; in vier duels pakte de koploper niet alleen twaalf punten, maar werd ook liefst zeventien keer gescoord. Heracles Almelo heeft twaalf punten minder; het team van John Stegeman pakte in de drie voorgaande uitduels slechts één punt. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

O PSV won dertien van de laatste veertien thuisduels met Heracles Almelo in de Eredivisie, maar liet vorig seizoen (ook in speelronde negen) voor het eerst sinds 1964 thuis punten liggen tegen de Almeloërs (1-1).

O Sinds de laatste promotie van Heracles Almelo naar de Eredivisie (2005/06) behaalde PSV tegen geen team meer clean sheets dan tegen de Almeloërs (13 uit 24 Eredivisie-duels - thuis en uit).

O Gezamenlijk speelden de spelers uit de huidige selectie van Heracles Almelo 82 Eredivisie-wedstrijden tegen PSV en maakte men daarin slechts één doelpunt: Lerin Duarte op 24 augustus 2013.

O PSV kwam in het huidige Eredivisie-seizoen tot tien treffers in vier thuisduels; een aantal dat de Eindhovenaren vorig seizoen pas bereikten in de negende wedstrijd in het Philips Stadion.

O PSV is pas de tweede club deze eeuw die na acht speelronden in de Eredivisie een voorsprong van minstens vijf punten genoot op de nummer twee, na Feyenoord vorig seizoen (vijf punten op Ajax).

O PSV scoorde dit seizoen van alle teams het vaakst uit een standaardsituatie (acht keer), maar geen team kreeg in 2017/18 minder goals tegen uit spelhervattingen dan tegenstander Heracles (één, gelijk met Ajax).

O Geen speler schoot dit seizoen vaker op doel in een Eredivisie-duel zonder het net te laten bollen dan Luuk de Jong: acht.

O Geen team verspeelde dit Eredivisie-seizoen meer punten na op een voorsprong te zijn gekomen dan Heracles Almelo (zes, gelijk met Roda JC Kerkrade).

O Alleen PSV (achttien) en Ajax (dertien) scoorden in de eerste acht speelronden van het seizoen vaker na rust dan Heracles Almelo: tien keer.

O Brandley Kuwas noteerde dit Eredivisie-seizoen twee goals en drie assists in vijf wedstrijden (390 minuten) en was daarmee gemiddeld in iedere 78 speelminuten goed voor een doelpunt of assist.