Urinerende Italiaan vijf duels geschorst: ‘Hij stond bij een fonteintje’

Giovanni Liberti is vanwege een opmerkelijk voorval voor vijf wedstrijden geschorst. De middenvelder van de Serie D-club Turris Calcio moest naar verluidt vlak voor zijn invalbeurt tegen Sarnese nodig urineren en deed dat volgens de Italiaanse voetbalbond vlak voor het uitvak. Daarbij zou de 21-jarige Liberti vulgaire gebaren hebben gemaakt en zijn genitaliën op onbehoorlijke wijze hebben getoond aan de uitfans, zo klinkt het.

"Zelfs de tegenstander heeft bevestigd dat Liberti niets gedaan heeft", laat Antonio Colantonio, voorzitter van Turris Calcio, donderdag in een reactie weten. "In het gebied waar de warming-up doorgaans wordt gedaan, staat een fonteintje nabij een muur. De speler, klaar om in te vallen, dronk wat van het water en probeerde zijn shirt in zijn broek te stoppen, iets wat volgens de reglementen verplicht is."

"Het punt dat wij willen maken is dat de schorsing louter is opgelegd omdat de assistent-scheidsrechter het incident zou hebben geconstateerd, terwijl hij aan de andere kant van het veld stond. Ook de bezoekende club zegt dat onze speler niets heeft gedaan. Wij zijn zeer verbitterd over de beslissing van de bond en we tekenen beroep aan. We zijn onrecht aangedaan. Het was een foute waarneming van de grensrechter."