Vitesse treft oude bekende: ‘Zuur, Feyenoord en AZ waren in beeld’

Onur Kaya ziet uit naar de krachtmeting tussen Zulte Waregem en Vitesse. De 31-jarige aanvallende middenvelder stroomde door uit de jeugdopleiding van Vitesse en kwam tussen 2005 en 2010 tot 76 competitieduels namens de Arnhemmers. Via Charleroi en Lokeren kwam hij in 2015 terecht bij Zulte, waar Kaya een basisplaats heeft.

Zijn tijd in Nederland zal de Belg niet gauw vergeten. "Ik ben alweer zeven jaar geleden vertrokken bij Vitesse. Maar de club zit voor altijd in mijn hart", vertelt hij aan De Gelderlander. "Ik heb bij Vitesse mijn opleiding genoten. Ik ben in Arnhem als sporter en als mens gevormd. Dan is dit voor mij echt een heel mooi affiche."

Kaya spreekt van een 'mooie test', omdat zijn ploeg 'een beetje Nederlands' voetbalt. "Wij spelen vooruit. Vitesse denkt ook aanvallend", geeft hij aan. De tweevoudig Belgisch bekerwinnaar zit bij Zulte helemaal op zijn plek, voegt Kaya toe. "Ik ben nu ouder, sterker ook. Als voetballer ben ik na Vitesse doorgegroeid."

"Ik heb in Nederland als voetballer heel veel geleerd", vervolgt Kaya. "In mijn derde jaar in de selectie (onder trainer Aad de Mos, red.) kreeg ik geen kansen meer. Daarvoor waren AZ en Feyenoord in beeld. Dat is zuur, maar dat hoort ook bij een profcarrière. Ik ben lichamelijk nu veel beter. Geestelijk sterker."