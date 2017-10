Robben: ‘Een nieuw contract? Ik ben er nu rustig onder’

Arjen Robben speelde woensdag zijn honderdste wedstrijd in de Champions League. De aanvaller deed negentig minuten mee tegen Celtic en bereidde de 3-0 van Mats Hummels voor, wat uiteindelijk de eindstand werd. Hij stond na afloop met een glimlach de Duitse pers te woord.

“Het was goed, we zijn op de goede weg. We willen ons verbeteren en de stabiliteit in de ploeg terugkrijgen. Daarom mogen we met deze wedstrijd tevreden zijn”, aldus Robben, die nog werd bevraagd over zijn contractsituatie. De verbintenis van de linkspoot loopt aan het einde van het seizoen af en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen bij Bayern München.

TOR! Arjen Robben levert in zijn honderdste UEFA Champions League-duel een assist af! 👏👏 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

“Een nieuw contract? Ik ben er nu rustig onder. Ik wil gewoon fit blijven en dan zullen we het wel zien met Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge”, aldus de voormalig international van het Nederlands elftal. Ook Jupp Heynckes en verdediger Jérome Boateng toonden zich tevreden: “We hebben goed gespeeld, maar we hadden wel te veel kansen nodig. We hadden vaker moeten scoren”, zei de trainer.

“De voornaamste prioriteit voor vanavond was om de nul te houden en Sven Ulreich heeft het goed gedaan. Dit was de eerste stap. De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op en daar moeten we klaar voor zijn”, aldus Heynckes. Boateng: “Jupp heeft een duidelijk tactisch plan en de spelers steunen hem daarin. We hebben een goede eerste helft gespeeld, maar raakten de bal na rust te makkelijk kwijt. Dat moet beter.”