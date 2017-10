Volley van Dzeko gaat de wereld over: ‘Ik heb het mooi goedgemaakt’

AS Roma speelde woensdag met 3-3 gelijk tegen Chelsea en het absolute hoogtepunt van de avond vormde het eerste doelpunt van Edin Dzeko. De aanvaller volleerde met zijn linker raak na een lange pass van Federico Fazio en mede door die treffer blijft Roma uitzicht houden op de groepswinst.

I Giallorossi hebben na drie speelronden in Groep C vijf punten en dat zijn er twee minder dan koploper Chelsea. “Het is een geweldige avond voor ons”, aldus Dzeko. “Een punt is goed, maar we hadden ook kunnen winnen. We hebben een ongelooflijke wedstrijd gespeeld, vanaf minuut één. Het is jammer dat we er drie tegen hebben gekregen, dus we hebben werk te doen. Maar Chelsea blijft een sterke ploeg; ze maakten al hun kansen af.”

“We legden de juiste mentaliteit aan de dag”, vervolgt de Bosniër voor de camera van Mediaset. “We speelden alsof we thuis speelden. Ik zei gisteren al dat het Italiaanse voetbal zich heeft verbeterd en dat hebben we vanavond kunnen zien. Toen ik bij Manchester City speelde, scoorde ik nooit tegen Chelsea, dus dat heb ik nu mooi goedgemaakt.”