Mijlpaal Messi helpt Barça ruime zege; Juventus wint van Dost en co

Barcelona heeft in het Camp Nou eenvoudig gewonnen van Olympiacos. De Catalanen waren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zelfs het wegsturen van Gerard Piqué had geen invloed op het spelbeeld: 3-1. Juventus had tegelijkertijd zeer veel moeite met Sporting Portugal, maar won uiteindelijk wel: 2-1. Barcelona gaat fier aan kop in Groep D met negen punten, gevolgd door Juventus met zes punten.

Barcelona - Olympiacos 3-1

De Catalaanse grootmacht was oppermachtig tegen Olympiacos en dat leidde al snel tot de openingstreffer, al had Barcelona wel hulp nodig van Dimitrios Nikolaou. De verdediger kon een voorzet van Gerard Deulofeu niet goed verwerken en schoot de bal ongelukkigerwijs achter zijn doelman Silvio Proto. Daarna regende het kansen voor Barcelona, waarbij Paulinho het aluminium raakte en Deulofeu, Luis Suárez en Lionel Messi op de Belgische sluitpost stuitten.

MIJLPAAL! ???? Leo Messi maakt zijn HONDERDSTE doelpunt in Europees verband voor FC Barcelona! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

Vlak voor rust moest Gerard Piqué inrukken met een tweede gele kaart: de Spanjaard dacht met zijn arm de 2-0 te maken, maar scheidsrechter William Collum beoordeelde het voorval als opzettelijk hands, waarna Piqué kon douchen. Na de pauze bleef Barcelona de betere partij en Messi onderstreepte dat door een vrije trap binnen te knallen, hoewel het schot houdbaar leek voor Proto. De treffer betekende de honderdste van Messi in Europees verband en de Argentijn moet in dat opzicht alleen Cristiano Ronaldo (113) voor zich dulden. Kort daarna maakte Lucas Digne de 3-0 en maakte Nikolaou vlak voor tijd nog de eretreffer namens de Grieken.

Juventus - Sporting Portugal 2-1

Juventus begon zeer slap aan het treffen met de Portugezen en dat straften de bezoekers snel af. Een uitbraak van Sporting leidde na matig ingrijpen van Alex Sandro tot een grote kans van Gelson Martins, die zijn meerdere moest erkennen in Gianluigi Buffon. De Italiaanse doelman stopte de inzet, maar kon niet voorkomen dat Alex Sandro daarna knullig het leer in eigen doel schoot. Halverwege de eerste helft kwam Juventus terecht op gelijke hoogte door een prachtige vrije trap van specialist Miralem Pjanic.

Na de onderbreking probeerde de Italiaanse topclub een voorsprong te realiseren, maar Rui Patrício kon zijn doel eenvoudig schoonhouden. Paulo Dybala en Giorgio Chiellini konden de Portugese doelman niet passeren, terwijl onder anderen basisklant Bas Dost namens Sporting naliet om de 1-2 te verzorgen. Mario Mandzukic bracht de thuisploeg zeven minuten voor tijd dan toch op voorsprong door een voorzet van Douglas Costa op waarde te schatten en de bal binnen te koppen.