Man van wereldberoemde hakbal wordt opnieuw bondscoach van Algerije

Rabah Madjer is de nieuwe bondscoach van Algerije, zo maakt de voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land via officiële kanalen bekend. De 58-jarige Algerijn wordt voor de vierde keer bondscoach en volgt Lucas Alcaraz op, die onlangs na teleurstellende resultaten in de WK-kwalificatiereeks werd ontslagen.

Algerije gaat als laatste in een kwalificatiegroep met Nigeria, Zambia en Kameroen eindigen. Een teleurstellend resultaat voor het land dat tijdens de afgelopen twee WK’s wel aanwezig was en in 2014 zelfs de groepsfase overleefde. In de poule pakten de Algerijnen slechts één punt, al heeft het nog een wedstrijd tegen het al geplaatste Nigeria tegoed. Alcaraz kon vorige week in ieder geval zijn spullen pakken.

Alcaraz stond pas sinds april aan het roer bij Algerijnen en was de opvolger van Georges Leekens. Abdelhaq Benchikha was in 2011 de laatste Algerijnse bondscoach van les Fennecs. Madjer was in 2006 voor het laatst werkzaam als trainer, toen hij kort bij Al-Rayyan in Qatar werkte. Verder stond de Algerijn aan het roer bij Al-Wakrah en Al-Sadd. De vorige keren dat Madjer de leiding had bij Algerije, waren geen al te groot succes.

Madjer staat te boek als een van de beste Algerijnse voetballers ooit. Als speler kwam hij uit voor onder meer FC Porto en Valencia. In 1987 won Madjer met de Portugese topclub de Europa Cup I. In de finale tegen Bayern München scoorde de Algerijn met een hakbal, waarmee hij wereldberoemd werd.