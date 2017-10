‘FC Twente onderhandelt woensdagavond met topkandidaat’

Gertjan Verbeek is de beoogde opvolger van René Hake. RTV Oost meldt dat FC Twente woensdagavond in gesprek gaat met de 55-jarige trainer die in juli op straat werd gezet door VfL Bochum.

Verbeek liet eerder op de dag tegenover FOX Sports al weten dat hij openstaat om aan de slag te gaan in De Grolsch Veste: “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik Twente een mooie vereniging vind (…) Er zal eerst een gesprek moeten komen, maar ik sta er open voor.”

Verbeek begon zijn trainerscarrière bij Heracles Almelo en stond later ook voor de groep bij sc Heerenveen, Feyenoord, AZ, FC Nürnberg en dus VfL Bochum. Hij won één grote prijs: de KNVB-Beker in 2013. Naast Verbeek zou overigens ook Fred Rutten in beeld zijn om de Tukkers te versterken, maar dan als technisch directeur.

De trainer in ruste ontkent in TC Tubantia echter dat er contact is: "Je moet eerst worden gevraagd, en dan kun je over dingen na gaan denken. Maar ik ben niet gevraagd. Je kunt wel je vraagtekens plaatsen bij het ontslag van Hake, met drie relatief makkelijke thuiswedstrijden voor de boeg." FC Twente staat na acht speelronden met zes punten op de vijftiende plaats.