Deense vrouwen mogelijk uitgesloten van WK: ‘Een historisch slechte dag’

Het Deense vrouwenvoetbal staat op zijn kop. Vanwege een geschil over de arbeidsvoorwaarden weigeren de speelsters vrijdag te voetballen tegen Zweden in een WK-kwalificatiewedstrijd, zo meldt de voetbalbond (DBU) op de website. Er is een streep door de ontmoeting in Göteborg gezet en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. De kans bestaat dat de Deense vrouwen worden uitgesloten van WK-deelname.

In de zomer haalde Denemarken nog de finale van het EK, waarin Oranje te sterk was. Vorige maand zegden de Denen een oefeninterland tegen de medefinalist af vanwege het arbeidsvoorwaardelijk conflict. "Dit is een historisch slechte dag voor het vrouwenteam en voor het Deense voetbal in het algemeen", treurt vicevoorzitter Kim Hallberg van de DBU. "Het is spijtig, maar ook grotesk dat spelers voor zulke grote internationale wedstrijden niet aan de aftrap willen verschijnen. We vinden dat de wedstrijden en de supporters worden gegijzeld door de spelersvakbond en de spelers zelf."

De DBU heeft naar eigen zeggen betere voorwaarden aangeboden en wilde de onderhandelingen hervatten na de komende kwalificatieduels. Inmiddels heeft de bond de FIFA geïnformeerd over het feit dat de speelsters weigeren te voetballen. De annulering van de wedstrijd kan leiden tot een boete of puntenaftrek, maar ook tot uitsluiting van de WK-kwalificatie, zo meldt de bond. Dinsdag staat een wedstrijd tegen Kroatië op het programma, maar die staat ook op losse schroeven. "We weten nog niet wat de gevolgen zullen zijn. Het is in ieder geval een enorm verlies voor het Deense vrouwenvoetbal, dat juist enorm veel momentum had. Het is op elke manier droevig en spijtig."

De DBU en de spelersvakbond zijn sinds november vorig jaar in gesprek over de salarissen van de spelersvrouwen en de mannen van Denemarken Onder-21. Vorige maand waren er al acht verschillende gesprekken, die samen meer dan zeventig uur hebben geduurd. De DBU wil extra geld investeren in het vrouwenteam: van 350.000 naar 618.000 euro. Daarmee zouden de premies omhoog kunnen en kan de technische staf worden versterkt. Er zijn echter nog steeds verschillen van inzicht op 'fundamentele terreinen', schrijft men in het statement.