Guardiola draagt zege op aan Catalaanse gevangen: ‘Hoop dat ze vrijkomen’

Manchester City wist woensdagavond met 2-1 te winnen van Napoli, waardoor de volgende ronde in de Champions League binnen handbereik is. Josep Guardiola droeg de zege van the Citizens na afloop op aan Jordi Cuixart en Jordi Sanchez, die momenteel vastzitten na het omstreden referendum voor onafhankelijkheid.

Cuixart en Sanchez zijn de leiders van de afscheidingsbeweging. Het tweetal is onlangs gevangengenomen, op verdenking van opruiing. Ze worden ervan verdacht de Catalanen ertoe te hebben aangezet deel te nemen aan het omstreden referendum en worden mogelijk vervolgd voor ondermijning van het gezag van de staat.

Guardiola is een geboren Catalaan en een voorstander van het referendum. “Ik draag deze overwinning op aan Cuixart en Sanchez. We hebben in Catalonië laten zien dat burgerschap groter is dan ideeën. Ik hoop dat ze snel worden vrijgelaten. De zege op Napoli is er een om trots op te zijn, dus dat ben ik. We wisten van tevoren dat het lastig zou worden”, sprak Guardiola op de persconferentie na afloop van het treffen met de Italianen.