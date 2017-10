Cavani erkent: ‘We moeten presteren, maar hoeven geen vrienden te zijn’

Edinson Cavani en Neymar kregen het onlangs met elkaar aan de stok over het nemen van een strafschop. De Uruguayaan mocht in het duel met Olympique Lyon uiteindelijk aanleggen vanaf elf meter, maar faalde. Volgens Cavani behoort de penaltysoap inmiddels tot het verleden, maar hij stelt dat hij geen vrienden is met Neymar.

“Het is gebeurd, dat soort dingen gebeuren nu eenmaal in het voetbal. We moeten samen naar een oplossing zoeken en zorgen dat we functioneren als team. We moeten een team zijn dat presteert, maar we hoeven geen vrienden te zijn. Je moet een professional zijn en daarna leeft iedereen zijn eigen leven”, zegt Cavani in gesprek met SFR Sports.

Volgens Cavani moet trainer Unai Emery beslissen wie voortaan de strafschoppen neemt. “Hij moet besluiten wat het beste voor het team is. Ik denk dat hij wel een oplossing zal vinden. Wanneer hij de beslissing neemt, leg ik me daarbij neer. Of hij al een beslissing heeft gemaakt? Dat denk ik eigenlijk niet.”