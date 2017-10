‘Over een half jaar wordt Klaassen van onschatbare waarde bij Everton’

Het gaat niet goed bij Everton en behalve trainer Ronald Koeman worden ook zijn vele zomeraankopen daarop aangekeken. Davy Klaassen heeft zijn meerwaarde bijvoorbeeld nog amper kunnen bewijzen: de middenvelder is zijn basisplaats snel kwijtgeraakt en speelde dit seizoen pas 190 minuten in de Premier League. Ruben Jongkind, voormalig hoofd talentontwikkeling bij Ajax, heeft echt vertrouwen in Klaassen.

In de laatste twee Premier League-wedstrijden bleef Klaassen negentig minuten op de bank. Bijkomend nadeel is de onzekere positie van Ronald Koeman, de trainer die de ex-Ajacied voor 27 miljoen euro naar Engeland haalde. Die transfer was echter nog altijd een goede zet, stelt Jongkind bij Sky Sports. "Ik weet heel zeker dat hij een succes wordt bij Everton. Hij heeft misschien een half jaar nodig om zich aan te passen, maar daarna wordt hij van onschatbare waarde", voorspelt Jongkind.

Volgens de voormalig talentontwikkelaar van Ajax is het belangrijk om te beseffen dat Klaassen pas over vier à vijf jaar aan de toppen van zijn kunnen zit. "Hij heeft een uitstekende mindset en wil altijd hard werken. Hij is technisch onderlegd en is zeker in staat om zich uiteindelijk aan te passen aan de Premier League", vindt Jongkind. Zelf kent hij Klaassen al jarenlang en is hij als geen ander op de hoogte van diens kwaliteiten. "Wij werkten al met hem toen hij pas veertien jaar was", vertelt Jongkind, die op zichzelf en Wim Jonk doelt.

"Met Wim werkte hij vaak aan de afronding. Ze deden duizenden van zulke oefeningen. Hoe kom je het strafschopgebied in? Welke keuzes maak je op verschillende posities? Ikzelf werkte met hem aan zijn fysieke bewegingen op het veld. Hij is een erg goede atleet geworden en een box-to-box-middenvelder met oog voor het doel. Ik denk dat Koeman er goed aan heeft gedaan om hem te halen", concludeert Jongkind. Klaassen wacht nog op zijn eerste doelpunt voor Everton; donderdag nemen the Toffees het in de Europa League thuis op tegen Olympique Lyon.