Pochettino ‘bijna trainer van Real’: ‘Ik zal nooit coach van Barça worden’

Real Madrid en Tottenham Hotspur staan dinsdagavond tegenover elkaar in het kader van de Champions League en voor Mauricio Pochettino is de confrontatie met de Koninklijke speciaal, meldt Cadena Ser. Het Spaanse radiostation brengt dinsdag naar buiten dat de manager van the Spurs in het verleden bijna coach was van Real.

In januari 2016 moest Rafael Benítez het veld ruimen bij de Spaanse grootmacht en de clubleiding dacht aan Pochettino als opvolger. Volgens Cadena Ser werd de Argentijn destijds gebeld door Real om hem ervan te weerhouden een nieuw contract bij Tottenham te ondertekenen. Uiteindelijk besloot de clubleiding Zinédine Zidane de kans te bieden, ondanks dat Pochettino werd verteld nog niet bij te tekenen bij de Engelse club.

Pochettino, die als voetballer én trainer vele jaren actief was bij Espanyol, geeft overigens tegenover verschillende media aan dat hij in de toekomst nooit eindverantwoordelijke zal worden van Barcelona: "Ik probeer altijd eerlijk te zijn, ik houd er niet van om te liegen. Soms lieg ik een beetje tegen mijn vrouw, maar niet tegen de media", grapt de Argentijn, die sinds 2014 manager is van Tottenham.

"Het is onmogelijk", antwoordt Pochettino op de vraag of hij ooit bij de Catalaanse club trainer kan worden. "Maar ik kan Barcelona niet coachen, om verschillende redenen waar ik verder niet over wil uitweiden. Ik hoop dat ik nog tien of vijftien jaar bij Tottenham mag blijven. Als Daniel Levy (voorzitter, red.) dat wil, zal ik met liefde een nieuw contract ondertekenen."