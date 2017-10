‘Solomons was helemaal in paniek en duwde Gudelj onder water’

Jong Ajax was maandagavond met 3-0 te sterk voor Almere City. Noussar Mazraoui droeg met een doelpunt bij aan de overwinning in de Jupiler League en verscheen na afloop voor de camera van FOX Sports. Daar vertelde de Ajacied een opmerkelijk verhaal over Dean Solomons, een Zuid-Afrikaans talent dat vorig jaar op proef was en afgelopen zomer een contract tekende bij Ajax.

Mazraoui vertelt over een uitje met Vince Gino Dekker, Dragi Gudelj en Ezra Walian, tegenwoordig spelend voor Almere City. “Vorig seizoen waren we met z'n vieren naar het Tikibad gegaan", aldus Mazraoui tegen FOX Sports. "We namen een stagiair mee: Dean Solomons uit Zuid-Afrika. We vroegen aan hem of hij kon zwemmen. Ik weet niet of ze in Zuid-Afrika zwemles krijgen, ik denk het niet. Hij zei dat hij kon zwemmen. Er was niets aan de hand. Glijbaantje in, glijbaantje uit. We kwamen in ondiep water tot we in een glijbaan gingen waar je in diep water valt. Hij was aan de beurt en viel in het diepe water. Hij spartelde en ik dacht: wat is hier aan de hand? Maakt hij een grap?"

Gudelj, het jongere broertje van ex-Ajacied Nemanja Gudelj, zag Solomons kopje onder gaan. Hij raakte in paniek en sprong in het water om de Zuid-Afrikaan te helpen. “Solomons was helemaal in paniek en duwde Gudelj onder water. Allebei waren ze aan het worstelen. Toen ze eruit kwamen waren we ons kapot aan het lachen. Gudelj was helemaal in paniek. Hij dacht dat Solomons dood zou gaan. Gelukkig is het goed afgelopen."