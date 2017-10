Arjen Robben kan woensdag geschienis schrijven tegen Celtic

Bayern München staat na twee speeldagen in de Champions League op drie punten, na een 3-0 zege op Anderlecht en een 3-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain. Celtic kreeg in de eerste groepswedstrijd flink klop van PSG (0-5), maar herstelde zich met een 0-3 overwinning bij Anderlecht. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in de Allianz Arena, woensdag vanaf 20.45 uur.

O De enige voorgaande confrontatie tussen Bayern München en Celtic dateert van 2003/04, in de groepsfase van de Champions League. De Duitsers wonnen dankzij een dubbelslag van Roy Makaay met 2-1 in eigen huis, voorafgaand aan een doelpuntloos gelijkspel in Glasgow: 0-0.

O Geen enkele club uit Schotland was ooit in staat om een officiële wedstrijd bij Bayern München te winnen. Negen ontmoetingen in München leverden drie remises en zes nederlagen op.

O Celtic won zelfs nog nooit een officiële wedstrijd op Duitse bodem. Tien visites van ‘the Bhoys’ aan Duitsland eindigden in drie remises en zeven nederlagen.

O Bayern Munchen won 22 van de laatste 23 groepsduels in de Champions League voor eigen publiek. De uitzondering was de ontmoeting tegen Manchester City in december 2013; de Engelsen zegevierden destijds met 2-3.

O Girondins Bordeaux was in november 2009 (!) de laatste club die erin slaagde om in een thuiswedstrijd van Bayern München in de groepsfase van de Champions League geen doelpunt tegen te krijgen; het werd destijds 0-2.

O Niet één van de laatste veertien Champions League-duels van Bayern München eindigde in een gelijkspel: acht overwinningen, zes nederlagen.

O Bayern München neemt voor de 20e keer in de laatste 21 seizoenen deel aan de groepsfase van de Champions League; alleen in 2007/08 ontbraken de Duitsers, die zich in zes van de laatste acht edities bij de laatste vier schaarden.

O Als Arjen Robben in actie komt, speelt hij zijn honderdste Champions League-duel. Hij zou pas de tweede Nederlander zijn die deze barrière slecht, na Clarence Seedorf met 125 duels in totaal.

O Celtic, de winnaar van de Europa Cup I in 1966/67, kwam sinds de introductie van de Champions League in 1992/93 nooit verder dan de laatste zestien.

O Celtic verloor liefst 26 van de 31 uitwedstrijden in de Champions League: twee zeges, drie remises. Het laatste uitduel met Anderlecht werd echter met 0-3 gewonnen en dat was tevens de eerste ‘clean sheet’ in een uitduel in de Champions League.

O Celtic bleef in de laatste drie uitwedstrijden in de Champions League zelfs ongeslagen: één zege, twee remises. De Schotse topclub bleef in de voorafgaande 28 duels slechts tweemaal verstoken van een nederlaag.