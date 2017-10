Guardiola steekt loftrompet: ‘Hij is de op één na beste speler in Europa’

Josep Guardiola geniet van het spel van zijn pupil Kevin De Bruyne. De 26-jarige aanvallende middenvelder imponeert dit seizoen in het shirt van the Citizens met zijn wervelende spel en de manager van Manchester City steekt zijn waardering voor de Belg niet onder stoelen of banken. Guardiola schaart De Bruyne bij de beste spelers van dit moment.

"Kevin is de op één na beste speler in Europa", zegt Guardiola maandagmiddag op de persconferentie, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd met Napoli dinsdagavond. "Ik wil hem helpen om het allerhoogste niveau te bereiken. Hij en het team kunnen echter nog altijd beter worden. Zaterdag (tegen Stoke City, 7-2, red.) speelden we het beste voetbal tot nu toe en dat moeten we morgen ook laten zien."

"Hij is een van de beste", vervolgt Guardiola. "Ik zou graag willen dat al mijn spelers, niet alleen Kevin, het niveau van Lionel Messi bereiken. Ik wil geen druk leggen op Kevin. Hij is een geweldige speler, erg bescheiden, al zijn teamgenoten houden van hem. Maar Messi is een geval apart. Hij heeft de laatste tien jaar zestig doelpunten per seizoen gemaakt. Ik wil Kevin helpen het allerhoogste niveau te halen."

Raheem Sterling sluit zich aan bij de woorden van zijn manager: "De Bruyne is heel belangrijk voor ons, hij is echt een geweldige speler", aldus de Engelse buitenspeler, die geniet van het voetballen onder Guardiola: "Zaterdag was een fantastische prestatie van de jongens. Maar we moeten morgen ook weer presteren en kalm blijven. We kunnen een geweldig seizoen in de Champions League meemaken."