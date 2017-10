‘Er komt een fundament voor titel, Feyenoord - Ajax wordt een regelrechte 1-1’

PSV won zondagmiddag met 2-5 van VVV-Venlo en is zodoende vijf punten los van achtervolgers Ajax en Feyenoord. Volgende week zondag staat de Klassieker in De Kuip op het programma, terwijl de Eindhovenaren thuis Heracles Almelo ontvangen. Aad de Mos is er zeker van dat PSV komend weekend goede zaken gaat doen, omdat het duel tussen Feyenoord en Ajax onbeslist blijft.

"PSV staat nu voor een weekend dat je zegt: er komt een fundament voor de titel. PSV - Heracles, dat moeten drie punten zijn, zeker in deze vorm. Alles dat nu op het veld staat, dat klopt", aldus De Mos bij Omroep Brabant. De oud-trainer waagt zich ook aan een voorspelling van de Klassieker: "Het beste wat zich kan voordoen voor PSV is een regelrechte 1-1. Dat geloof ik ook. Noteer hem maar."

PSV is volgens De Mos op dit moment de ploeg in vorm en de voormalig oefenmeester zegt dat trainer Phillip Cocu daar medeverantwoordelijk voor is: "Dat heb ik hem van de week ook persoonlijk gezegd bij de trainersbijeenkomst. Als er een crisis is, weet hij dat altijd heel kort te houden. Hij weet het altijd heel goed te beantwoorden naar de pers toe, naar de spelers toe, naar de fans. Hij komt altijd weer boven."