‘Die mocht niet gegeven worden, heb je het weer over bevoordeelde topclubs’

VVV-Venlo leek zondag op weg naar een stunt tegen PSV toen Torinho Hunte de Limburgers in het begin van de tweede helft op voorsprong zette tegen de koploper, nadat Clint Leemans in de eerste helft vanaf elf meter al voor de gelijkmaker had getekend. Een rode kaart voor Jerold Promes gooide de wedstrijd echter helemaal om en de Eindhovenaren verlieten Venlo uiteindelijk met een 2-5 overwinning.

Leemans, die zelf een verleden kent bij PSV, durfde na afloop van de wedstrijd niet te zeggen of de rode kaart voor Promes terecht was: “Het gebeurde voor mijn neus, maar ik moet het nog een keer terugzien. Ik vind overigens wel dat topclubs vaak het voordeel van de twijfel krijgen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De aanvaller was het ook niet eens met de manier waarop Daniel Schwaab de 2-3 maakte: “Met tien man kun je echter ook de ‘nul’ houden. PSV scoorde helaas uit een corner die nooit gegeven had mogen worden. Dan heb je het weer over topclubs die bevoordeeld worden”, haalt Leemans, die het een geflatteerde nederlaag noemde, uit.

VVV kent een uitstekende start van het seizoen en weet vooral thuis de punten aardig bij elkaar te sprokkelen. De club heeft de afgelopen maanden veel kritiek gekregen op het kunstgrasveld in het Seacon Stadion, maar Leemans vindt niet dat er sprake is van een thuisvoordeel: “Nee, dat gezeik moet eens ophouden. Iedereen begint daar over, maar we hebben hetzelfde kunstgras als Excelsior en Heracles Almelo.”