‘Er hijgen wat jongens in mijn nek, maar ik denk dat ik iets toevoeg aan Ajax’

Lasse Schöne vindt dat hij van toegevoegde waarde is voor Ajax. Net als Frank de Boer in zijn laatste jaar en Peter Bosz dacht ook Marcel Keizer het zonder de ervaren Deen te kunnen. Schöne bewees na sc Heerenveen-uit (0-4) ook in het thuisduel met Sparta Rotterdam (4-0) opnieuw zijn meerwaarde, al rekent hij zich nog niet rijk.

"Er hijgen wat jongens in mijn nek, maar ik denk dat ik iets toevoeg aan dit team", vertelde Schöne in gesprek met Ajax Life. "Ik heb routine en moet op mijn oude dag nog hard aan het werk, ballen afpakken, om een beetje de rust bewaren op het middenveld. De trainer weet wat ik kan, dat is niks nieuws."

Schöne vormt samen met Donny van de Beek en Hakim Ziyech het middenveld. "Ik denk dat we het goed doen. Het is ook leuk dat mijn naam er tussen staat. De laatste twee potjes komen we zonder tegentreffer door, we creëren kansen en maken acht doelpunten." Toch benadrukt de Deen in gesprek met De Telegraaf dat Ajax er nog lang niet is. "We moeten voorkomen dat deze overwinning op Sparta ons verblindt. Over negentig minuten gaven we twee kansen weg. Dat is niet veel, maar wel te veel."

Over minder dan een week staat immers de Klassieker tegen Feyenoord op de rol. "Met een team als Feyenoord, dat iets scherper is, kan het dodelijk zijn", zo ziet ook Schöne. "Natuurlijk spelen we op een bepaalde manier. En dan komen er weleens kansen, maar dat we zulk slordig balverlies op het middenveld leden, moet eruit. Eens."