In aanloop naar de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en sc Heerenveen (3-1) van zaterdagavond had Yassin Ayoub drie kwartier extra getraind op vrije trappen. De spelmaker had vervolgens met een rake vrije trap een belangrijk aandeel in de zege. Valentijn Driessen stelt dat de opmerking van trainer Erik ten Hag, 'oefening baart kunst', veel zegt over het gebrekkig arbeidsethos bij veel profvoetballers in de Eredivisie.

Driessen stelt dat het oefenen op vrije trappen dagelijkse routine zou moeten zijn, om zichzelf elke dag te willen verbeteren, en verwijst naar Ronald Koeman en Pierre van Hooijdonk, die de vrije trap als specialiteit hadden. "Maar welke specialisten lopen tegenwoordig nog rond in de Eredivisie?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich openlijk in het dagblad af. "Van die spelers waarvan je weet: als zij achter de bal plaatsnemen is het voor vijftig procent raak."

Driessen noemt Stijn Schaars, Lasse Schöne, Hicham Faik en Danny Holla. "Hakim Ziyech gaat weliswaar heel vaak achter de bal staan, schiet ook heel vaak, maar in bijna anderhalf jaar Ajax heeft de man met het geniale linkerbeen en de geniale ingeving in de Eredivisie nog nooit uit een vrije trap gescoord", zo analyseert de journalist. "Zo zijn er meer."

Driessen hoopt dat meerdere voetballers het voorbeeld van Ayoub volgen. "Alleen voor zijn vrije trap zou hij al passen bij Feyenoord, terwijl ze in Rotterdam in dat geval de steekpass en creativiteit van Ayoub er gratis bij krijgen. Twee kwaliteiten, die Feyenoord op het middenveld node miste om PEC Zwolle te verslaan."