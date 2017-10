Real Madrid moet dinsdag vooral letten op man met moyenne van 1.4

Real Madrid verspeelde in de eerste twee groepsduels van de Champions League geen enkel punt; zowel APOEL Nicosia (3-0) als Borussia Dortmund (1-3) werd aan de kant gezet. Ook Tottenham Hotspur staat op zes punten, na overwinningen op Borussia Dortmund (3-1) en APOEL Nicosia (0-3). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, dinsdagavond vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid verloor nog nooit een officieel duel van Tottenham Hotspur; drie zeges voor los Merengues en één onbeslist duel in de vier voorgaande ontmoetingen.

O Real Madrid is tevens het team waar Tottenham Hotspur de meeste wedstrijden in Europa tegen heeft gespeeld zónder te scoren: viermaal.

O Tottenham Hotspur neemt voor de derde keer deel aan de groepsfase van de Champions League, na 2010/11 (kwartfinales) en 2016/17 (groepsfase). Het is de eerste keer dat de Londenaren dat in opeenvolgende seizoenen lukt.

O Mocht Gareth Bale onverhoopt minuten maken, dan is het zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League: 41 met Real Madrid, 9 met Tottenham Hotspur.

O Real Madrid verloor niet één van de laatste 29 groepswedstrijden in de Champions League: 22 zeges, 7 remises. Het laatste verlies dateert van oktober 2012, toen Borussia Dortmund met 2-1 te sterk was.

O Real Madrid won liefst 21 van de laatste 23 groepsduels in de Champions League in het eigen Santiago Bernabéu: twee remises. Het laatste thuisverlies in de groepsfase vond in oktober 2009 plaats; toen was AC Milan met 2-3 te sterk.

O Tottenham Hotspur heeft voor het eerst de eerste twee groepswedstrijden van een Champions League-seizoen gewonnen. Zes van de acht pogingen op doel eindigden in een doelpunt.

O Real Madrid kwam in slechts 1 van de laatste 52 groepswedstrijden in de Champions League niet tot scoren. Dat was tegen Paris Saint-Germain in oktober 2015; een 0-0 gelijkspel in het Parc des Princes.

O Harry Kane maakte liefst zeven treffers in slechts vijf Champions League-wedstrijden. Dit seizoen was hij bij alle zes doelpunten van de Londenaren in het toernooi betrokken; één assist en vijf treffers.

O Real Madrid won de Europa Cup I / Champions League liefst twaalfmaal, waarvan drie eindzeges in de laatste vier deelnames. De Spaanse topclub won elk van de laatste zes finales van het toernooi.

O Real Madrid neemt voor het 21e opeenvolgende seizoen deel aan de groepsfase van de Champions League; de langst lopende reeks in het toernooi. De Madrilenen overleefden altijd de groepsfase.

O Cristiano Ronaldo scoorde in elk van zijn twee voorgaande Champions League-duels met Tottenham Hotspur; twee doelpunten. Hij was namens Real Madrid goed voor 94 treffers in 90 ontmoetingen van het toernooi.