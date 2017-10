Feyenoord wil prestaties van Roda JC en AZ tegen Shakhtar nabootsen

Feyenoord hoopt dinsdagavond van de hatelijke nul in de groepsfase van de Champions League af te komen, na nederlagen tegen Manchester City (0-4) en Napoli (3-1). Shakhtar Donetsk startte met een 2-1 overwinning op Napoli, maar moest daarna ook het onderspit delven tegen Manchester City (2-0). Opta blikt vooruit op de onderlinge ontmoeting in De Kuip, dinsdagavond vanaf 20.45 uur.

O Feyenoord en Shakhtar Donetsk zijn voor het eerst in de geschiedenis elkaars tegenstander in een officiële wedstrijd.

O Feyenoord verloor niet één van de laatst vier officiële duels met een Oekraïense club; de vier ontmoetingen met Zorja Loehansk (2014/15 en 2016/17) eindigden in een 1-1 gelijkspel, een 4-3 zege, een 1-0 zege en een 1-1 gelijkspel.

O De voorafgaande drie ontmoetingen van Feyenoord met een club uit Oekraine gingen echter verloren. De duels, met Dynamo Kiev telkens als opponent, eindigden in een 2-0 nederlaag (2002/03), een 2-1 nederlaag (2012/13) en een 0-1 nederlaag (2012/13).

O Shakhtar Donetsk verloor elk van de vier officiële wedstrijden tegen een Nederlandse club en kreeg in elk duel minimaal twee doelpunten tegen. Roda JC Kerkrade won in 1999/00 tweemaal (2-0 en 1-3) en ook AZ was in 2004/05 tweemaal te sterk (1-3 en 2-1).

O Feyenoord won slechts twee van de laatste zeventien duels in de groepsfase van de Champions League: naast overwinningen op Spartak Moskou (2-1, 2001/02) en Newcastle United (0-1, 2002/03) werd zesmaal geremiseerd en negen keer verloren. Elk van de laatste vijf ontmoetingen ging verloren.

O Dit is de eerste keer dat Feyenoord niet minimaal één punt heeft overgehouden aan de eerste twee groepsduels van een Champions League-seizoen.

O Geen enkele Champions League-deelnemer schoot dit seizoen minder op doel dan Feyenoord: vijftienmaal in twee duels, evenveel als Celtic. Het minste aantal balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied staat ook op naam van Feyenoord: twaalf.

O Feyenoord bereikte in de voorgaande vier deelnames nooit de knock out-fase van het toernooi om de Champions League.

O Shakhtar Donetsk bereikte in drie van de laatste zes deelnames aan de Champions League de knock out-fase, met het seizoen 2010/11 als hoogtepunt. Toentertijd schaarde men zich bij de laatste acht.

O Shakhtar Donetsk verloor elk van de laatste vijf uitwedstrijden in de Champions League. De Oekraïense club kreeg bovendien zestien (!) tegendoelpunten om de oren en scoorde zelf niet één keer.

O Niet één van de laatste negen wedstrijden van Shakhtar Donetsk in de Champions League eindigde in een gelijkspel: twee zeges, zeven nederlagen.

O Alle tegendoelpunten van Shakhtar Donetsk in dit Champions League-seizoen, drie stuks, vielen na rust.

O Shakhtar Donetsk-keeper Andriy Pyatov verrichtte de meeste reddingen op de eerste twee speeldagen van de Champions League: elf, evenveel als Igor Akinfeev van CSKA Moskou.