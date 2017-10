Het Elftal van de Week, in samenwerking met Opta: Ajax hofleverancier

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun posities? Deze week is Ajax met drie spelers de hofleverancier en ook Feyenoord en FC Utrecht zijn goed vertegenwoordigd.

GK: Roy Kortsmit (Sparta Rotterdam), statistiek: twaalf reddingen - Kortsmit is de vierde keeper in de laatste veertig jaar die vier strafschoppen in één jaar Eredivisievoetbal stopt, na Maarten Stekelenburg (2007), Carlo L’Ami (1994) en Piet Schrijvers (1978).

RV: Joël Veltman (Ajax), statistiek: 8 balveroveringen, 87 balcontacten - Veltman hield met Ajax vier keer de nul in zijn laatste zes Eredivisiewedstrijden.

CV: Sven van Beek (Feyenoord), statistiek: 89 passes, 7 balveroveringen - Van Beek, die voor het eerst sinds 1 mei 2016 in actie kwam in de Eredivisie, verzond in de 69 minuten die hij meedeed meer passes dan elke andere speler op het veld (89).

CV: Jop van der Linden (Willem II), statistiek: 9 balveroveringen, 73 balcontacten - Van der Linden gaf voor het eerst sinds september 2015 een assist in de Eredivisie, van zijn laatste acht assists kwamen er zeven uit een standaardsituatie (5 keer uit een corner, 2 uit een vrije trap).

LV: Ridgeciano Haps (Feyenoord), statistiek: 16 gewonnen duels, 11 balveroveringen - Zestien gewonnen duels is een gedeeld record voor een speler in een Eredivisieduel dit seizoen.

CM: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: 10 gecreëerde kansen, 98 balcontacten - Ziyech creëerde tien kansen tegen Sparta (waaronder 2 assists): een persoonlijk Eredivisierecord.

CM: Yassin Ayoub (FC Utrecht), statistiek: 3 gecreëerde kansen, 3 intercepties - Voor de derde keer in zijn carrière scoorde en assisteerde Yassin Ayoub in een Eredivisieduel (beide voorgaande keren tegen FC Groningen).

CM: Gastón Pereiro (PSV), statistiek: 4 schoten, 6 gecreëerde kansen - Zes gecreëerde kansen is een gedeeld persoonlijk record voor Pereiro in een Eredivisieduel.

RA: Alireza Jahanbakhsh (AZ), statistiek: 4 schoten, 6 voorzetten - Zes van de veertien AZ-treffers van Alireza Jahanbakhsh waren schoten van buiten de zestien.

CA: Jean-Christophe Bahebeck (FC Utrecht), statistiek: 4 schoten, 2 doelpunten - In 299 speelminuten in de Eredivisie schoot Jean-Christophe Bahebeck achttien keer, waarvan drie keer succesvol: een gemiddelde van één schot per zeventien en een goal per honderd speelminuten.

LA: Amin Younes (Ajax), statistiek: 9 dribbels, 3 gecreëerde kansen - Younes ging dit seizoen meer dribbels aan (58) dan iedere andere speler.