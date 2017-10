Koeman ziet Everton dankzij late strafschop ontsnappen tegen promovendus

Everton heeft op de valreep een puntje weten te pakken tegen Brighton & Hove Albion. The Toffees stevenden in de wedstrijd tegen de promovendus af op een nederlaag, maar dankzij een late strafschop pakte de ploeg van manager Ronald Koeman alsnog een puntje aan de Engelse zuidkust: 1-1

Voor het eerst sinds april 1983 stonden Brighton & Hove Albion en Everton weer tegenover elkaar in een competitiewedstrijd op het hoogste niveau. The Toffees zijn niet al te best aan het seizoen begonnen en pakten slechts zeven punten uit de eerste zeven wedstrijden, waardoor manager Ronald Koeman momenteel onder druk staat. Promovendus Brighton & Hove Albion verzamelde tot dusver even veel punten, maar de verwachtingen zijn bij the Seagulls aanzienlijk lager.

Koeman hield Davy Klaassen op de bank in Brighton. Davy Pröpper startte wel in de basis bij de thuisploeg, terwijl Tim Krul het ook moest stellen met een reserverol. Everton had in de eerste helft weliswaar een licht overwicht, tot grote kansen kwam het niet. Idrissa Gueye loste na twintig minuten spelen het eerste gevaarlijke schot, maar zijn inzet werd gered door Matthew Ryan. Aan de andere kant kreeg Lewis Dunk een grote kans, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Michael Keane.

Anthony Knockaert viert de openingstreffer.

De tweede helft leverde ook niet al teveel grote kansen op. Mason Holgate, Nikola Vlasic en Gylfi Sigurdsson zorgden voor kansen voor de bezoekers, maar kregen niet de vurig gewenste openingstreffer op het scorebord. Brighton & Hove Albion was voornamelijk gevaarlijk vanuit standaardsituaties, maar kwam niet tot al te grote kansen. In de loop van de tweede helft ging het spel steeds meer op en neer golven, want zorgde voor kansen aan beide kanten.

Namens de bezoekers was Oumar Niasse gevaarlijk, terwijl Anthony Knockaert een kans kreeg namens Brighton. De Fransman leek zijn ploeg kort voor tijd de zege te bezorgen, nadat hij de openingstreffer tegen de touwen werkte. Uiteindelijk kreeg Everton in de slotminuut nog een strafschop, nadat Bruno Keane tegen de grond werkte. Rooney bezorgde zijn ploeg zo vanaf elf meter nog een punt, terwijl de thuisploeg in de slotfase juist aanspraak leek te maken op de 2-0. Beide ploegen hebben door de remise acht punten uit acht wedstrijden.