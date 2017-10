Collymore ziet droomkandidaat: ‘Als hij toehapt, ontsla Koeman dan meteen’

Wat de toekomstplannen zijn van Carlo Ancelotti, is nog onduidelijk. Na zijn ontslag bij Bayern München schreef The Sun dat de ontslagen trainer van Bayern München zijn zinnen op een terugkeer in Engeland heeft gezet, maar een interessante vacature is er nog niet. Dat kan veranderen als Ronald Koeman wordt ontslagen bij Everton, denkt columnist Stan Collymore. Volgens de oud-voetballer moet Everton er alles aan doen om Ancelotti binnen te halen.

Na zeven wedstrijden staat Everton zeventiende in de competitie en de druk op Koeman neemt toe. Zondagmiddag wacht een uitwedstrijd tegen Brighon & Hove Albion. "Vijftien jaar geleden zou een trainer als Ronald Koeman de tijd hebben gekregen om het tij te keren. Zelfs als degradatie het gevolg was, zou de club het bredere geheel in ogenschouw nemen. Dan zouden er nieuwe spelers komen om een team te creëren en de club te stabiliseren. Maar zo werkt het niet meer in de voetballerij", schrijft Collymore in de Daily Mirror.

"Het maakt niet uit wie je bent: als je verliest van ploegen waarvan mensen vinden dat je ze moet verslaan, dan hangt ontslag in de lucht. Als hij vandaag verliest van Brighton & Hove Albion, zou het weleens gedaan kunnen zijn", waarschuwt de voormalig spits van onder meer Liverpool. Onlangs betoogde Collymore zelf nog dat Koeman meer tijd moet krijgen bij Everton. Door het ontslag van Ancelotti is hij echter van gedachten veranderd. "Er wordt gespeculeerd dat hij gaat cashen in China, maar Bill Kenwright en Farhad Moshiri (voorzitter en aandeelhouder van Everton, red.) moeten uitzoeken hoeveel geld daar wordt betaald… En dat bieden."

"Ik zou zeggen: 'Carlo, wat er ook voor nodig is: we willen je hier voor drie of vier seizoenen. Je hebt de ervaring en de contacten om deze club vooruit te helpen'", vervolgt de drievoudig international van Engeland. "Als hij 'ja' zegt, zou ik Koeman meteen ontslaan. Ancelotti is iemand die Everton, met de juiste steun, de komende jaren tweemaal in de Europa League en eenmaal in de Champions League kan brengen. Misschien win je nog een FA Cup of een EFL Cup." Ancelotti was tussen 2009 en 2011 actief bij Chelsea, waarmee hij landskampioen en tweede werd in de Premier League.