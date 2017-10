FC Utrecht heeft dankzij PSG-huurling weer eens reden tot juichen

FC Utrecht heeft na drie wedstrijden zonder overwinning weer eens drie punten kunnen bijschrijven. Het elftal van Erik ten Hag rekende zaterdagavond op eigen veld mede dankzij twee doelpunten van Jean-Christophe Bahebeck af met sc Heerenveen en stijgt dankzij de zege voorlopig naar een zevende plaats in de Eredivisie: 3-1. De Friezen blijven zesde staan.

Heerenveen leed twee weken in eigen huis tegen Ajax zijn eerste nederlaag van het seizoen, maar kwam in de Domstad prima uit de interlandonderbreking. De ploeg van Jurgen Streppel na een lastige openingsfase het initiatief over van de thuisploeg en dat resulteerde halverwege de eerste helft in een verdiende voorsprong. Een vrije trap van Stijn Schaars van een meter of twintig werd door de muur van richting veranderd, waardoor David Jensen een antwoord schuldig moest blijven: 0-1.

Utrecht had op dat moment weinig in de melk te brokkelen, maar bleek met Yassin Ayoub eveneens een vrije trappenspecialist in huis te hebben. De middenvelder mocht enkele minuten na de openingstreffer van Schaars aanleggen van net buiten het strafschopgebied en krulde de bal vervolgens op fraaie wijze in de bovenhoek. Utrecht pakte vervolgens nog in de eerste helft door via Bahebeck. De huurling van Paris Saint-Germain werd op slag van rust gelanceerd door Ayoub, waarna hij met een hard schot door de benen van Martin Hansen voor de 2-1 tekende.

Heerenveen maakte na de onderbreking jacht op de gelijkmaker, maar zag zijn kansen op een goed resultaat na ruim een uur een flinke knauw oplopen. Robin van der Meer bracht het leder vanaf de linkerflank met een voorzet in de doelmond, waarna Bahebeck met het hoofd de voordelige marge voor Utrecht wist te verdubbelen. Reza Ghoochannejhad liet daarna nog wel een enorme kopkans om zeep, maar verder zou de ploeg van Ten Hag niet meer in de problemen komen.