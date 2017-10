‘Duits international is rijbewijs kwijt na illegale straatrace’

Jonathan Tah is zijn rijbewijs voor een maand kwijt, zo weet BILD te melden. De verdediger van Bayer Leverkusen zou hebben deelgenomen aan een illegale straatrace. Om die reden heeft de drievoudig Duits international twee punten op zijn rijbewijs gekregen.

Doordat Tah al een registratie op zijn rijbewijs had, mag hij nu een maand geen plaats nemen achter het stuur. Daarnaast heeft de verdediger een boete van zeshonderd euro gekregen voor de straatrace, die in mei plaatsvond A46 nabij Neuss. Dat dorpje ligt iets ten zuiden van Düsseldorf.

De advocaat van Tah wilde nog in beroep gaan tegen de straf, maar trok het hoger beroep in vlak voordat het zou dienen in. De 21-jarige verdediger staat te boek als groot talent in Duitsland en verruilde Hamburger SV in 2015 voor Bayer Leverkusen, dat 7,5 miljoen euro voor hem neertelde.