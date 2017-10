Begeerd PSV-talent: ‘Ik heb helemaal geen haast, kom net kijken’

Dit seizoen lijkt het jaar van de definitieve doorbraak van Steven Bergwijn te worden. De vleugelaanvaller speelde tot nu toe alle wedstrijden in de Eredivisie, wat betekent dat hij reeds zeven competitieduels achter zijn naam heeft staan. Zijn naam zou inmiddels ook al bij verschillende Engelse clubs zijn opgedoken.

Zo werd Bergwijn vrijdag gelinkt aan Bournemouth, Tottenham Hotspur, West Ham United en Southampton. Eerder meldde Torino zich al voor de vleugelaanvaller, maar een bod van tien miljoen euro werd vlak voor het verstrijken van de transferdeadline van tafel geveegd. “Eerlijk gezegd ben ik helemaal niet met een transfer bezig. Mijn ouders en zaakwaarnemer houden me daar ook van weg. Dat lijkt me beter”, zegt Bergwijn in gesprek met De Telegraaf.

“In de zomer had ik zoiets van: dit seizoen wil ik basisspeler worden en een goed seizoen draaien. Ik heb helemaal geen haast, kom net kijken. Een vertrekwens heb ik dus ook helemaal niet. Ik mag niet klagen, zeker niet nu ik week in week uit in de basis sta”, stelt de aanvaller, die bij Jong Oranje geregeld in de spits geposteerd wordt.

“Ik vind dat ook wel fijn. Veel aan de bal komen en van daaruit mijn acties maken. Ik ben een speler die uit het niets iets kan creëren. Dat is wel speciaal, denk ik”, besluit Bergwijn. Trainer Phillip Cocu is van mening dat het niet te snel moet gaan voor Bergwijn. “We moeten niet te veel doorslaan, dat als iemand vijf goede wedstrijden heeft gespeeld hij direct de volgende topspeler van FC Barcelona of Real Madrid wordt. Steven richt zich vooral op PSV en laat zich niet afleiden door andere berichten.”