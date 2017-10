Tete en Depay met Lyon in extremis langs Monaco in doelpuntrijk duel

AS Monaco heeft op bezoek bij Olympique Lyon drie dure punten laten liggen in de strijd om de landstitel. De ploeg van Leonardo Jardim kwam twee keer terug van een achterstand, maar een derde treffer van Lyon in blessuretijd zorgde voor een nederlaag voor de regerend landskampioen: 3-2. Door het verlies blijft Monaco drie punten achter staan op koploper Paris Saint-Germain, dat zaterdag in actie komt tegen Dijon, terwijl Lyon zich bovenin de Ligue 1 meldt.

Kenny Tete en Terence Kongolo kregen het vertrouwen en mochten vanaf het startsignaal beginnen, terwijl Memphis Depay vanaf de bank moest toekijken hoe Mariano Díaz in een zeer levendige openingsfase de score na acht minuten al had kunnen openen. De spits joeg door op doelman Danijel Subasic, die het leer tegen de glijdende Díaz aanschoot, waarna de bal via de paal weer terug het veld inrolde.

Díaz kon vlak daarna wel een doelpunt bijschrijven, aangezien hij voor open doel kon binnentikken na goed voorbereidend werk van Nabil Fekir. Rony Lopes kon na een vlot uitgespeelde counter zeven minuten later alweer voor de gelijkmaker aantekenen door oog-in-oog met keeper Anthony Lopes koel te blijven. Het was echter Fekir die Lyon even later weer op voorsprong bracht door van dichtbij raak te schieten. Vervolgens kwamen de Monegasken weer: Kongolo zette vanaf de linkerkant een aanval op die Adama Traoré op formidabele wijze afrondde met een vlammend schot.

In de tweede helft ging het wederom gelijk op, met mogelijkheden voor onder anderen Díaz en Adama Traoré. De thuisploeg creëerde iets meer mogelijkheden, maar het was Subasic die zijn ploeg bij tijd en wijle op de been hield. Na een uur spelen kwam Depay in het veld voor Bertrand Traoré en de Oranje-international zag hoe een schot van Díaz twintig minuten voor tijd het aluminium teisterde. In de slotseconden van de wedstrijd was het Fekir die Lyon uiteindelijk tóch de drie punten bezorgde.