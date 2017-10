ADO heeft ambitieus doel in Eredivisie: ‘Met wat geluk moet dat lukken’

ADO Den Haag gaat voor deelname aan de play-offs. De ploeg van Alfons Groenendijk is uitstekend in vorm en pakte tien punten uit de laatste vier competitieduels. Uitslagen als de 1-1 tegen Ajax en een 0-1 zege bij NAC Breda bieden hoop en Aaron Meijers durft al te dromen van de strijd om Europees voetbal.

"Het is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar met een beetje geluk moet dat wel lukken. Het is in ieder geval wel iets wat we willen", vertelt de aanvoerder van ADO over deelname aan de play-offs. De laatste keer dat het ADO lukte om de nacompetitie te halen, was in 2011. Toen leidde dat tot deelname aan de voorrondes van de Europa League. Op dit moment staat ADO negende; zondag wacht een thuisduel met Excelsior. "Onze start was matig, maar we speelden wel tegen goede tegenstanders."

"De komende tegenstanders moeten we zeker niet onderschatten, maar we kunnen wel een mooie reeks neer gaan zetten", vervolgt Meijers in gesprek met Omroep West. Een seizoen als het vorige mag het in ieder geval niet worden. Toen bungelde ADO een tijdje onderin. "We willen wegblijven van de degradatiezone en niet naar onderen te hoeven kijken. Bij de middenmoot hopen we dit seizoen wel te horen."