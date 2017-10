Weggestuurde Ajacied vindt onderdak: ‘AZ wilde de details niet weten’

Eind september werd Soulyman Allouch door Ajax weggestuurd. Een incident 'buiten Ajax en school om' deed de club ertoe besluiten om de aanvaller van de Onder-16 na ruim een jaar te laten gaan en AZ was er gauw bij om Allouch binnen te halen. De vijftienjarige buitenspeler vertelt aan Ajax Showtime dat hij niet te veel wil terugblikken op de reden van zijn vertrek.

Wat er precies is voorgevallen, is daarom niet duidelijk. Wel geeft Allouch toe dat hij op een mildere sanctie had gehoopt. "Ik denk er liever niet meer aan. Ik had net als anderen misschien gerekend op een schorsing, maar krijg nu een tweede kans bij AZ. Mijn teamgenoten bij Ajax hebben er wel mee gezeten, vertelde ze mij, ik heb wel een paar mooie berichten gehad."

Zelfs AZ kent niet alle details, vertelt de jongeling. "Dat wilden ze ook helemaal niet weten, ze willen met mij naar de toekomst kijken." Hij noemt AZ een 'goed team' en weet nog dat het als Ajacied altijd lastig was tegen de Alkmaarse club. "Een aantal clubs toonde interesse toen mijn oom ermee aan de slag ging en één daarvan was AZ. Mijn keuze was snel gemaakt."