Donderdag, 12 Oktober 2017

Engelsen gaan na 'nee' Seedorf voor United-legende

José Mourinho is woedend op de Belgische bondscoach Roberto Martínez. De Portugese manager van Manchester United is van mening dat er onnodig risico is genomen met Romelu Lukaku. (Daily Mail)

In de winterstop wil Roy Hodgson graag enkele ervaren spelers aan zijn selectie toevoegen. De manager van Crystal Palace is nu van mening dat hij een stukje ervaring mist bij the Eagles. (Daily Mail)

Om manager bij Oldham Athletic te worden, moet Paul Scholes eerst zijn taken bij Salford City neerleggen. Samen met Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt is de oud-middenvelder mede-eigenaar van die club. (Daily Mirror)

De toekomst van Paco Alcácer ligt mogelijk in de Premier League. Southampton wil de aanvaller in januari graag overnemen van Barcelona, waar hij niet al teveel toekomst meer heeft. (Daily Star)

Juan Mata legt de mogelijkheid om naar China te vertrekken voorlopig naast zich neer. De Spanjaard staat op het punt om zijn contract bij Manchester United te verlengen. (Daily Mirror)